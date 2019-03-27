Dolar/TL 5,4050 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla 5,4050 seviyesinden alıcı buluyor.

Hafta başında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) attığı adımlarla Türk lirası dolar karşısında iki günde yüzde 8 seviyesinde değer kazandı. Dün yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 5,3052'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 4 azalışla 5,3282'den tamamladı.



Dünkü hızlı düşüşün ardından bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla yüzde 1,44 değer kazancıyla 5,4050'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,65 artışla 6,1240'tan, sterlin/TL yüzde 1,37 primle 7,1330'dan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasada avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1260, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini, ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri nedeniyle ABD'nin ithalat ve ihracat rakamlarının öneminin arttığını vurguladı.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40'ın altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyleyen analistler, 5,45 ve 5,50 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

