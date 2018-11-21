Dolar/TL 5,37 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,3700 seviyelerinde dengelendi.



Dün, doların küresel piyasalarda değer kazanmasının etkisiyle 5,44 seviyesini test eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 primle 5,3915'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü yükselişinin ardından bugüne düşüşle başlarken, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 5,3700 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,15 değer kaybıyla 6,1179'dan, sterlin/TL de yüzde 0,12 düşüşle 6,8760'den işlem görüyor.

Yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre 0,22 değer kazancıyla 1,1394'den işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,45 seviyesinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.



