0553 313 94 23

Dolar/TL, 5,3610 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,3610 seviyesinde dengelendi

18 Ocak 2019 Cuma 09:47
Dolar/TL, 5,3610 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3610 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3889'a kadar çıkan dolar/TL, 5,3283'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 5,3370'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 5,3610'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,1110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,9619'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1390, dolar endeksi de yüzde 0,02 yükselişle 96,10 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, İngiltere'de perakende satışlar verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50'nin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:47
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da akü çalan 4 kişi tutuklandı
    1. Konya'da akü çalan 4 kişi tutuklandı
    2. ABD’nin derin devletinden Türk..
    3. 21 bin servis aracı denetlendi
    4. Hastaların yardımına jandarma koştu
    5. n11.com'dan yarı yıl tatili kampanyası
    6. MediaMarkt'tan, öğrencilere karne..
    7. Berberin sokak hayvanı sevgisi
    8. Ercan Taner kimdir nerelidir? Ercan..
    9. Kazakistan tahıl ihracatını artırdı
    10. Merkez Bankası'ndan genel kurul için..
    11. Türk Telekom'dan avantajlı fiyatlarla..
    12. Türkiye'den Kolombiya'daki terör..
    13. Bakan Selçuk'tan yarı yıl tatili..
    14. TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her..
    15. Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu..
    16. MKE Ankaragücü, İstanbul deplasmanında
    17. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    18. ‘Katil ABD’ önce bunların hesabını ver
    19. Genç İstikbal Dergisi 18 yaşında
    20. Ercan Taner görevinden istifa etti
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"