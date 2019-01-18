Dolar/TL, 5,3610 seviyesinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,3610 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,3610 seviyesinden alıcı buluyor. Dün 5,3889'a kadar çıkan dolar/TL, 5,3283'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 artışla 5,3370'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 yükselişle 5,3610'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 6,1110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 6,9619'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1390, dolar endeksi de yüzde 0,02 yükselişle 96,10 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, İngiltere'de perakende satışlar verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,50'nin ise direnç olarak izleneceğini dile getirdi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.