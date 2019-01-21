0553 313 94 23

Dolar/TL, 5,3390 seviyesinde işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,3390 seviyesinde dengelendi

21 Ocak 2019 Pazartesi 09:55
Dolar/TL, 5,3390 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,3390 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,3196 ile 7 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 5,3295'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 5,3390'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,0810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,15 değer kazancıyla 6,8770'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1379, dolar endeksi ise yüzde 0,09 azalışla 96,25 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, Almanya'ya Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini, ABD ise piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kalıcılık yaşanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 09:55
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım Marmaray ile yolculuk yaptı
    1. Binali Yıldırım Marmaray ile yolculuk..
    2. Küçük çocuk devrilen traktörün altında..
    3. 19 şirketli Bilfen’den yatırım atağı
    4. Osaka ve Raonic çeyrek finalde
    5. Hırsızlık zanlısı tutuklandı
    6. Bu kongre işini büyütmek isteyenlere..
    7. İstanbul Havalimanı'na taşınma tarihi..
    8. Kar yağışı, kayak ve snowboard..
    9. Elbirliğine kimse gölge düşürmesin
    10. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    11. Kupada çeyrek finalistler belli oluyor
    12. Kar safari nefes kesti
    13. Piyasa güne artı rezervle başladı
    14. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    15. Akhisarspor tur peşinde
    16. Sütün fiyatı enflasyonu geçti
    17. Dolar/TL, 5,3390 seviyesinde işlem..
    18. CHP'den Fazıl Say yorumu! Hazmedemediler
    19. Gram altın 220 lira seviyelerinde
    20. Çin ekonomisi 2018'de yüzde 6,6 büyüdü
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    "Gülen koklayarak fark etti, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'i falakaya yatırdı!"
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Selçuk Bayraktar duyurdu! 2 milyon TL ödül verilecek
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler
    CHP'li Tanju Özcan'dan Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik