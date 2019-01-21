Dolar/TL, 5,3390 seviyesinde işlem görüyor Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,3390 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,3390 seviyesinden alıcı buluyor. Geçen haftanın son işlem gününde 5,3196 ile 7 Ocak'tan bu yana gördüğü en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 azalışla 5,3295'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 5,3390'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,0810'dan, sterlin/TL de yüzde 0,15 değer kazancıyla 6,8770'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselişle 1,1379, dolar endeksi ise yüzde 0,09 azalışla 96,25 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, Almanya'ya Üretici Fiyat Endeksi verisinin takip edileceğini, ABD ise piyasaların resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,31'in destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kalıcılık yaşanması durumunda düşüşün ivme kazanacağını söyledi.

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