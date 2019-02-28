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Dolar/TL, 5,3220 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.00 itibarıyla 5,3220 seviyesinde dengelendi

28 Şubat 2019 Perşembe 10:02
Dolar/TL, 5,3220 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 5,3220 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2865-5,3228 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 artışla 5,3147'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 5,3220'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 artışla 6,0450'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 7,0810'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1380, dolar endeksi yüzde 0,06 azalışla 96,10 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, İtalya'daki bankacılık sisteminin Avro Bölgesi için risk oluşturabileceği yönündeki raporlar ve Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin uluslararası piyasalarda doların değer kazanmasına neden olduğunu belirterek, dolar/TL'nin de buna paralel artış eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Dolar/TL'nin yükselişinin sınırlı kalmasının beklendiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2018 yılı 4. çeyrek büyüme ve şubat ayı Chicago PMI verilerinin izleneceğini bildirdi.

Analistler, teknik açından dolar/TL'de 5,2870 seviyesinin destek, 5,3550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:02
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