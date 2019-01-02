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Dolar/TL, 5,3030 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla 5,3030 seviyesinden alıcı buluyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 10:35
Dolar/TL, 5,3030 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla 5,3030 seviyesinden alıcı buluyor.

Yeni yılın ilk işlem gününe değer kazancıyla başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,46 artışla 5,3030'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,65 artışla 6,0910'dan, sterlin/TL de yüzde 0,46 değer kazancıyla 6,7636'dan satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında Almanya, İngiltere ve ABD'de aralık ayı imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400'ün destek, 5,3420'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 10:35
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