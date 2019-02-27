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Dolar/TL, 5,2990 seviyesinde işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 10.50 itibarıyla 5,2990 seviyesinde dengelendi

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
Dolar/TL, 5,2990 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 5,2990 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,2995-5,3176 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 5,3098'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,20 değer kaybıyla 5,2990'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 6,0380, sterlin/TL yüzde 0,04 artışla 7,0290'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1380, dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 96,10 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dünkü sunumunda, gelecek dönem para politikasına ilişkin yeni bir ipucu vermediğini ve faiz adımları konusunda "sabırlı olacağız" ifadesini tekrarladığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki görüşmenin takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminin yurt içinde zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.

Teknik açından dolar/TL'de 5,2870 seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 5,3550'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:05
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