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Dolar/TL, 5,2920 seviyesinde işlem görüyor

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,2920 seviyesinde dengelendi

18 Şubat 2019 Pazartesi 09:45
Dolar/TL, 5,2920 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,2920 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,2568'e kadar gerileyen dolar/TL, piyasalar kapandıktan sonra 5,3115'e yükselse de günü önceki kapanışa göre 0,11 değer kaybıya5,2711'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 5,2920'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,45 değer kazancıyla 5,9850'den, sterlin/TL de yüzde 0,5 artışla 6,8280'den işlem görüyor.

Geçen cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yükselişle 1,1300'ün üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 97,06 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt ocak ayı konut satışları ve aralık ayı konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,25 ve 5,20'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 09:45
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