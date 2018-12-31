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Dolar/TL 5,2870 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla 5,2870 seviyesinden alıcı buluyor

31 Aralık 2018 Pazartesi 09:25
Dolar/TL 5,2870 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla 5,2870 seviyesinden alıcı buluyor.

Cuma günü son bir haftanın en düşük seviyesi olan 5,2523'e gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 5,2725'ten tamamladı.

Dolar/TL, yılın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,27 değer kazancıyla 5,2870'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,06 artışla 6,0440'tan, sterlin/TL de yüzde 0,10 değer kazancıyla 6,7087'den satılıyor.

Analistler, yurt içinde yurt içinde kasım ayı dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ABD'de aralık ayı Dallas Fed imalat sektörü faaliyet endeks verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400 seviyesinin destek olarak izleneceğini dile getiren analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, olası yükselişlerde ise 5,3400'un direnç konumuna geleceğini ifade etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 09:25
  1. Dolar/TL
  2. döviz
  3. Piyasalar

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