0553 313 94 23

Dolar/TL 5,2160 seviyesinde işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,2160 seviyesinde dengelendi

01 Şubat 2019 Cuma 09:51
Dolar/TL 5,2160 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2160 seviyesinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla dolar/TL, dün 5,1616 ile 3 Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 5,1655'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,98 artışla 5,2160'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,86 artışla 5,9720'den, sterlin/TL yüzde 0,93 yükselişle 6,8380'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,03 azalışla 1,1440, dolar endeksi yüzde 0,04 artışla 95,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı imalat sanayi PMI, yurt dışında Almanya ve ABD'de ocak ayı imalat sanayi PMI ile ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin altında kalıcılık olması durumunda 5,13'ün gündeme geleceğini ifade eden analistler, 5,25 ve 5,30'un direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 09:51
  1. Dolar/TL
  2. döviz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yenimahalle Belediyespor, İspanya deplasmanında
    1. Yenimahalle Belediyespor, İspanya..
    2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:..
    3. Tarihte bugün ne oldu 1 Şubat tarihte..
    4. Kızını uyurken öldürüp oğlunu aradı
    5. Dolar/TL 5,2160 seviyesinde işlem..
    6. Seçimlerden sonra destek fonu geliyor!
    7. Brent petrolün varili 60,93 dolar
    8. Van'da çok sayıda yerleşim yeri..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    10. Askerlik süresi ne kadar kısalacak?..
    11. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    12. Kadıköy Belediyesi işçilerinden, iş..
    13. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava..
    14. Hava Kuvvetleri'nde 11 pilota gözaltı!
    15. Burdur'da midibüs devrildi: 6 yaralı
    16. Döviz kurları
    17. SMA hastaları ilaçlarını bugünden..
    18. Marmara'da sıcaklık artıyor
    19. Voleybol: Haftanın programı
    20. HDP resmen açıkladı: Bizim çizgimize..
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın arkadaşı son noktayı koydu
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir
    Kulisleri hareketlendiren iddia! Binali Yıldırım'ın yerine o isim gelebilir

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki
    İlber Ortaylı’dan Türkçe'nin yanlış kullanımına tepki