Dolar/TL 5,2160 seviyesinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,2160 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2160 seviyesinden alıcı buluyor. Küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasıyla dolar/TL, dün 5,1616 ile 3 Aralık 2018'den bu yana en düşük seviyesini gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 değer kaybıyla 5,1655'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde yüzde 0,98 artışla 5,2160'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,86 artışla 5,9720'den, sterlin/TL yüzde 0,93 yükselişle 6,8380'den işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,03 azalışla 1,1440, dolar endeksi yüzde 0,04 artışla 95,6 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde ocak ayı imalat sanayi PMI, yurt dışında Almanya ve ABD'de ocak ayı imalat sanayi PMI ile ABD'de ocak ayı tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin altında kalıcılık olması durumunda 5,13'ün gündeme geleceğini ifade eden analistler, 5,25 ve 5,30'un direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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