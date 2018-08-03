Doların yükselmesine dair İsmail Uğur'dan çarpıcı yorum

yeniakit.com.tr Gazeteci İsmail Uğur, internet sitemiz yeniakit.com.tr’ye dolar ve dövizdeki hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Son yıllarda özellikle popülist politikalar üretildiğini ifade eden Uğur, ekonominin bir çıkmazda olduğunu savundu. Uğur, “Eğer siz, evinizin temelini sağlam yapmadıysanız en ufak bir depremde yıkım yaşarsınız. Bu kaçınılmaz bir şey.” dedi.

İsmail Uğur, kendisine yönelttiğimiz, "Doların son durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?" yönündeki sorumuzu cevapladı.

“PSİKOLOJİK ETKİYLE İLİŞKİLENDİRİLEBİLİR”

Ekonominin psikolojik bir yönü olduğunu söyleyen İsmail Uğur, “Psikoloji çok önemli. Bugün dövizin dalgalanması vesaire tamamen toplum üzerindeki psikolojik etkiyle ilişkilendirilebilir ama eğer siz evinizin temelini sağlam yapmadıysanız en ufak bir depremde yıkım yaşarsınız. Bu kaçınılmaz bir şey.”

Şu anda Türkiye olarak yaşadıklarımızın sebebinin yanlış yatırımlar, yanlış stratejiler vs. olduğunu söyleyen İsmail Uğur, ekonomik olarak geldiğimiz noktada bir tıkanma ve sıkışma olduğunu ifade etti.

“YÜZDE 80 DIŞA BAĞIMLI”

İsmail Uğur şunları söyledi:

“Ülkeler iki türlü para kazanır. Ya üretirsiniz; satarsınız, içeriye bir para sokarsınız, ya da öz kaynaklarınız olur, bununla durumu sürdürürsünüz. Türkiye petrol ithal eden bir ülke, doğalgaz ithal eden bir ülke, enerjisinin yüzde 80’i dışa bağımlı yürüyen bir ülke. Bu şartlar altında Türkiye’nin yapması gereken katma değerli ürünler üretebilmek ve bunların ihracatını gerçekleştirebilmek. Maalesef özellikle son 5-6 yılda daha popülist politikalar, tüketime yönelik büyüme politikaları işi bu noktaya kadar getirdi. Bundan sonra işte, Amerika’nın bir açıklamasıyla, bir yaptırım kararıyla ekonominizde dalgalanmalar oluyor; dolarınız fırlıyor, işte döviz kurları dalgalanıyor ve üretime alakalı ciddi bir probleminiz var.”

“ÖNCELİKLE EĞİTİMİ TARTIŞMAK ZORUNDAYIZ”

İsmail Uğur, “Biz Türkiye olarak öncelikle eğitimi tartışmak zorundayız. Ekonomiyi bir üretim ekonomisi haline getirmek zorundayız. Bunları başaramadığımız sürece dolar döviz dalgalanmalarıyla, ekonomideki çalkantılarla, sürekli 10-15 yılda bir gelen ekonomik krizle boğuşmak zorunda kalacağız.” İfadelerini kullandı.