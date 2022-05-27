'Doların yükselişi, içimizdeki hainlerin alçalışı ile doğru orantılıdır'

Hiçbir devirde dış düşman, iç düşman kadar tehlikeli olmamıştır. İslam tarihi ve Osmanlı tarihi bu örneklerle doludur. Dolar yükseliyor diye, ülkemizde sevinenler var. Hatta, Haçlıların bu finansal savaşını ve ekonomik ablukasını destekleyenler var. Esas amaçları, Erdoğan’ı devre dışı bırakarak; ülkemizi tekrar IMF’ye muhtaç hale getirmek ve mega yatırımlarla askeri ve savaş sanayii yükselişimizi sekteye uğratmak veya durdurmaktır. Erdoğan’ı düşürmek için, Yunanistan ülkemizi istila etse, inanın dostlar; içimizdeki bu yeminli Erdoğan düşmanları, Yunan tarafını destekler. Bu oyunlar yeni değil. Peygamber Efendimiz döneminde de müşrikler, Müslümanlara ekonomik abluka uyguladıklarını biliyoruz. Bu abluka tam üç yıl sürebildi. Teferruata girmiyorum. Uzun mesele. İddia ediyorum! Biz Müslümanlar, ilahi ikazlara kulak vererek Allah’ın ipine sarılırsak eğer;

Ufak-tefek ayrılıkları görmeden, şahsi menfaatleri öne çıkarmadan ve yükselişe geçen yeni Türkiye’mizin bekası için tek vücut olursak;

Göreceksiniz, bu iç ve dış düşmanlar süt dökmüş kediye dönecekler. Sadece dolar düşmeyecek; kafaları ve beyinleri önlerine düşecek. İtaat ve güven vermek için, sıraya girecekler.