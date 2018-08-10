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'Dolarım altınım yok' dedi kamyonunu devlete bağışladı

Kayseri Develi'de Pazarcılar Dernek Başkanı görevini yürüten Süleyman Aydoğdu, Başkan Erdoğan'ın 'dolarlarınızı bozdurun' çağrısına dövizi olmadığı için kamyonunu devlete bağışlayarak destek verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:29
'Dolarım altınım yok' dedi kamyonunu devlete bağışladı

Kayseri’nin Develi ilçesinde pazarcılık yapan ve Develi Pazarcılar Dernek Başkanı olan Süleyman Aydoğdu, “Başkanımızın, reisimizin ‘dolarınızı altınınızı bozdurun’ çağrısına dolar ve altınım olmadığından dolayı katkıda bulunamadım. Bundan dolayı çok üzüldüm” dedi.

Aydoğdu, “Sebzecilik yaptığım iki aracımdan birini devletime bağışlamaya karar verdim, aileme de sordum ailemde ‘millet canını verdi biz iki arabamızdan birini versek hiç kıymeti olmaz’ dedi ve 30 bin TL değerindeki aracımızı bağışlamaya karar verdik. Bizim arabamız, atımız, paramız olsa ne olur olmasa ne olur. Şu anda ülkemizdeki Suriyelileri görüyorsunuz onların da parası vardı, altını vardı ama şu anda ülkeleri yok. Herkes elini taşın altına koymalı” dedi.

Aydoğdu, “Çuvallar ile paraları, altınları olanlar sizlere sesleniyorum devletimize yardımcı olalım darbe halen yapılmakta ülkemize şu anda ekonomik bir darbe yapılıyor. Kamyonun bir
tanesini çalışarak geriye alabilirim ama Devletimi geriye alamam” diye konuştu.

Pazarcılar Dernek Başkanı Süleyman Aydoğdu’nun eşi Hayriye Aydoğdu “Kocamla beraber kamyon muzun birini vatana feda ettik kamyon çalışılır tekrar kazanılır ve alınır ama vatan geriye alınmaz. Bütün millet canını veriyor biz bir kamyon vermişiz çok mu vatana feda olsun” ifadesinde bulundu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:29
  1. Kayseri
  2. Develi Pazarcılar Dernek Başkanı olan Süleyman Aydoğdu
  3. dolar

YORUM YAZ

  • aliali30 dk önce
    böyle mi düzelecek ekonomi.. vah canım güzel vatandaşım ne kadar gönülden davranmış ama enayiliğe doymuyoruz.
  • sancarsancar32 dk önce
    üç gündür bu haber dolanıyor. hangi kuruma gidip nasıl bağışlamış Allah aşkına biri sorsun.
  • TebriklerTebrikler46 dk önce
    Enayiliğine doymasın
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