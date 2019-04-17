0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İşte dolarda YSK'nın İstanbul kararı öncesi son durum

Dolar kuru dün akşam saatlerinde 5.75'e kadar gevşedi, 17 Nisan sabahı ise 5.78'den işlem görüyor. Piyasalarda gözler YSK'nın İstanbul kararında.

17 Nisan 2019 Çarşamba 08:03
İşte dolarda YSK'nın İstanbul kararı öncesi son durum

Dolar/TL, dün Berat Albayrak'ın ABD'de yaptığı temaslar ve S400 füzeleriyle ilgili makul bir çözüm bulunabileceği beklentisiyle iyimser başladığı günde, seçim belirsizliği nedeniyle 5.8250 ile son 3 haftanın zirvesine çıktı.

Dün Ak Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvurdu. 3 valiz doküman ile birlikte teslim edilen dilekçede, seçimlerdeki maddi hata, sanık kurul üyeleri, kısıtlı seçmen, kayıp seçmen iddiaları da yer aldı. Bu esnada, İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi.

Bakan Albayrak dün yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri tekrarlansa bile yatırım konusunda bir fark yaratmaz." diyerek piyasaların zaten her türlü senaryoyu fiyatladığını belirtmişti.

Öte yandan dün piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bankanın ek sıkılaştırma benzeri bir uygulamaya gitmemesine rağmen dün yüzde 24.36 seviyesine yükselmesi oldu. Bankacılar süreci tek seferlik olarak öngörürken devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini de söylediler.

Gelişmeler sonrası kur akşam sığ piyasada 5.75'e kadar inse de kalıcı olamadı.

17 Nisan sabahı dolar güne 5.78 ile başladı, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.55 ve 7.57 TL'den el değiştiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 08:03
  1. İstanbul
  2. Dolar/TL
  3. Dolar
  4. doların satış fiyatı
  5. Dolar kuru
  6. ekonomi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNDEM / 17 Nisan 2019
    1. GÜNDEM / 17 Nisan 2019
    2. Akçaova 4. Boğa Güreşi Şenliği..
    3. Aydın’dan Hakkarili miniklere destek
    4. Feci kaza! Otomobil trene çarptı: 1 ölü
    5. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu,..
    6. Uyumadan önce bal yerseniz vücudunuzda..
    7. 17.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Türkiye'nin S-400 alması Yunanistan'ı..
    9. Aktif polis ve askerlere operasyon!
    10. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    11. Yurtta hava durumu
    12. Yaşar Özel kimdir nereli ve kaç yaşında?
    13. Gaziantep’teki kazada ölü sayısı 5’e..
    14. İstanbul seçimlerinde son durum..
    15. Çaldığı içki şişesini montuna saklayan..
    16. Guterres: Kıbrıs'ta müzakerelerin..
    17. Adana merkezli FETÖ operasyonunda 21..
    18. Otomobil hemzemin geçitte trene..
    19. Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma..
    20. Patateste "sıfır gümrük vergisi"..
    21. Turgut Özal nasıl öldü, Turgut Özal..
    22. Netanyahu: Birçok Arap ülkesi lideri..
    23. Patates ithalatında önemli gelişme!
    24. Kars’a Nisan ayında lapa lapa kar yağdı
    25. Dolarda YSK kararı öncesi son durum
    26. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres..
    27. BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kıbrıs..
    28. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres:..
    29. İşte AK Parti'nin YSK'ya sunduğu..
    30. Ankara'da firari cinayet zanlısı..
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    Kadınları isyan ettiren mahallenin adı değişti
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı... Atama Resmi Gazete'de
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!
    Kadir Mısıroğlu'nun vefat ettiği iddiasına jet açıklama!

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Oy sayımında flaş gelişme! Sayı 6'ya yükseldi
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı