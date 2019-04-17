İşte dolarda YSK'nın İstanbul kararı öncesi son durum

Dolar/TL, dün Berat Albayrak'ın ABD'de yaptığı temaslar ve S400 füzeleriyle ilgili makul bir çözüm bulunabileceği beklentisiyle iyimser başladığı günde, seçim belirsizliği nedeniyle 5.8250 ile son 3 haftanın zirvesine çıktı.

Dün Ak Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için başvurdu. 3 valiz doküman ile birlikte teslim edilen dilekçede, seçimlerdeki maddi hata, sanık kurul üyeleri, kısıtlı seçmen, kayıp seçmen iddiaları da yer aldı. Bu esnada, İstanbul Maltepe'de 1089 sandıktaki yeniden sayım işlemi sona erdi.

Bakan Albayrak dün yaptığı açıklamada "İstanbul seçimleri tekrarlansa bile yatırım konusunda bir fark yaratmaz." diyerek piyasaların zaten her türlü senaryoyu fiyatladığını belirtmişti.

Öte yandan dün piyasada dikkat çeken bir diğer gelişme ise TCMB'nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin bankanın ek sıkılaştırma benzeri bir uygulamaya gitmemesine rağmen dün yüzde 24.36 seviyesine yükselmesi oldu. Bankacılar süreci tek seferlik olarak öngörürken devam edip etmeyeceğinin yakından takip edileceğini de söylediler.

Gelişmeler sonrası kur akşam sığ piyasada 5.75'e kadar inse de kalıcı olamadı.

17 Nisan sabahı dolar güne 5.78 ile başladı, euro ve sterlin ise sırasıyla 6.55 ve 7.57 TL'den el değiştiriyor.