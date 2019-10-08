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Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte günün ilk rakamları

Dolar/TL, Türkiye'nin Suriye'de tek başına operasyona başlayacağına ilişkin ABD açıklamasının ardından dün sabaha sınırlı yükselişle başladı ancak işlemlerin hacim kazanmasıyla birlikte kurdaki yükseliş de hızlandı. İlk etapta 5.71'den 5.75 direncini kıran dolar daha sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın tweet atarak Türkiye ekonomisini mahvetmekle tehdit etmesiyle hızla 5.85 seviyesini test etti.

08 Ekim 2019 Salı 08:58
Dolar yeni güne nasıl başladı? İşte günün ilk rakamları

Dolar kuru uzun süredir sıkıştığı 5.60 - 5.70 bandındaki hareketinden Suriye'deki gelişmeler ve ABD'den gelişmelerle 5.80 üzerine çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge meselesinin görüşüldüğü ve iki liderin gelecek ay Washington'da yüz yüze görüşeceği açıklandı ancak Beyaz Saray Türkiye'nin Suriye'ye kısa zamanda gireceğini ve ABD'nin destek vermeyeceğinin belirtilmesiyle piyasalar operasyon sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin gelişmelere odaklandı.

Haberin ardından sığ dolar/TL'de 5.71 üzerine yukarı yönlü bir fiyatlama görüldü ve TL jeopolitik riskler nedeniyle diğer gelişmekte olan ülke paralarından negatif ayrıştı. Bankacılar, operasyonun ABD'nin desteği olmasa da görüşülerek yapılmasının kurda keskin bir yükselişi engellediğini vurguladı.

Trump, "Daha önce de söylediğim gibi, eğer Türkiye benim düşünceme göre sınırını aşan bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini (daha önce de yaptığım gibi) tamamen yok ederim" derken ABD'li Senatör Lindsey Graham'da  "Türkiye, Suriye’ye girerse, yaptırım getireceğiz ve DAEŞ'in yıkılmasında ABD’ye yardım eden Kürt güçlerine saldırırsa, NATO üyeliğinin askıya alınması çağrısı yapacağız"

İlerleyen saatlerde Pentagon, Türkiye'yi hava görev emrinden çıkardığını açıklaması Türkiye'ye keşif ve gözlem bilgilerinin verilmesinin durdurulduğunu belirtmesiyle dolar kuru 5.85'i test etti. TL'nin kaybı açıklamalar sonrası yüzde 2.2'ye kadar çıktı.

Asya piyasaları ise TL açısından sakin geçti. Dolar/TL, 8 Ekim sabahı sığ piyasada 5.8407'den el değiştiriyor. Euro ise 6.40 üzerinde. Sabah yurt içi piyasaların Suriye'deki jeopolitik risklere tepkisi ve ABD - Türkiye ilişkilerindeki gidişat izlenecek.

Trump, sabaha karşı yaptığı açıklamada "Erdoğan'a, (Suriye'de) herkese saygıyla davranacağını umduğumu söyledim." açıklamasında bulundu. Trump, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon düzenlemesi muhtemel bölgede bulunan 50 ABD askerinin bölgeden çıktığını duyurdu.

Suriye konusundaki haber akışında terör güçlerininin ABD'nin çekilmesiyle gözlem noktalarını terk ettiği belirtildi. Türk ordusunun bir yandan hava harekatıyla bazı kritik noktaları vurduğu, diğer yandan sınırdaki hazırlığını tamamladığını ve Cerablus'tan Münbiç'e ilerlediği gelen haberler arasında.

Öte yandan, Fed Başkanı Powell'ın ay sonundaki Fed toplantısı öncesi konuşmaları ve ABD - Çin ticaret müzakereleri de piyasaların gündeminde.

TCMB güncel verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları 27 Eylül haftasında da yükselişini sürdürerek  yaklaşık 1 milyar dolar artışla 193.7 milyar dolar ile tarihi zirveye gelirken, tahvil/bono piyasasında ise 10 yıllık tahvil getirilerinde son dönemde düşüş eğilimi belirginleşti. Hazine'nin borçlanma maliyetlerindeki artışın uzun vadede etkisini sınırlamak adına yaklaşık 1.5 yıldır ihraç etmediği gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik getirisi Mayıs ayında yüzde 21 idi.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 08:58
  1. Suriye
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