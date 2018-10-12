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Dikkat! dolarda son gün, 50 bin lira cezası var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla sona erdirilen dövizle alım, satım ve kiralama işlemleri için tanınan süre bugün doluyor. Türk Lirası'na geçmemekte direnenlere ise 50 bin TL'ye kadar para cezası verilebilecek.

12 Ekim 2018 Cuma 16:17
Dikkat! dolarda son gün, 50 bin lira cezası var

Döviz piyasalarındaki aşırı hareketlilik sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son verilen dövizle alım, satım ve kiralama işleminde taraflara tanınan 1 aylık süre bugün sona eriyor.

Dövizle alım, satım ve kiralamaya son

13 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Türkiye'de yerleşik kişileri kapsıyor

Uygulama, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen haller dışında,Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini kapsıyor. İhracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketler ise düzenlemeden istisna tutulacak.

Bugün sona eriyor: Cezası 50 bin TL

Düzenlemenin hayata geçirilmesi için tanınan 30 günlük süre bugün sona eriyor. Yarından itibaren uygulama kapsamına giren ve sözleşmelerini Türk Lirası'na çeviremeyenlere yönelik 50 bin liraya kadar ceza söz konusu olabilecek.

Dolarda 3,77 üzerinden TL'ye geçiş olacak

Sözleşmelerde Türk Lirası'na geçişte mutabakata varılamazsa 2 Ocak’taki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacak. Bu da dolar için kur 3,77, euro için 4,54 olacak. Taraflar anlaşırsa, farklı bedeller üzerinden de TL’ye geçiş yapabilecekler.

Sadece AVM tarafında 10 milyarı bulacak

Türkiye'de 400'ye yakın AVM'de 63 binden fazla kiracı olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında sadece AVM tarafında TL'ye geçişin 10 milyar lirayı bulması bekleniyor.

Kiracılarına jest yaptı

Sürenin bitmesine sayılı saatler kala Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Highway Outlet Alışveriş Merkezi kira sözleşmesinde Türk Lirası'na geçtiğini kamuoyuna duyurdu. Highway Outlet AVM yönetimi euro olarak sözleşmesi bulunan kiracılarının sözleşmelerini mevcut kurun çok gerisinde olan 3,60 üzerinden Türk Lirası'na çevirme kararı alarak kiracılarına büyük bir jest yaptı.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 16:17
  1. EKONOMİ
  2. Highway Outlet
  3. Akmerkez

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