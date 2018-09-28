Dolarda düşüş devam ediyor
Dün 6 TL'nin altına indikten sonra günü 6,0108'den kapatan dolar şu dakikalarda 5.98 TL seviyesinde işlem görürken, Euro ise 6.98 TL'de bulunuyor.28 Eylül 2018 Cuma 08:52
Piyasalarda iyimser hava sürerken, dolar kuru yeni güne 6.00 TL seviyesinin altında başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 5.9591 TL'yi görürken, saat 8.33 itibarıyla 5.9933 TL'de hareket ediyor. 6.9456 TL'ye kadar gerileyen Euro kuru ise şu dakikalarda 6.9847 TL'de bulunuyor.
Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.02 düşüşle 94.59 seviyesinde bulunuyor.
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