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Dolarda gözler Albayrak'ın açıklayacağı YEP'e çevrildi

Dolar endeksi geçen hafta yükselmesine rağmen TL varlıklarındaki olumlarıyla dolar/TL 5.74'ten 5.66'ya gerilemişti. Piyasalarda bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı izlenecek. Dolar kuru 30 eylül Pazartesi gününe 5.6669 ile başladı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:00
Dolarda gözler Albayrak'ın açıklayacağı YEP'e çevrildi

Dolar, geçen hafta DXY 99 puanın üzerine çıkmasına rağmen TL'deki olumlu havayla dolar/TL düştü. Geçen haftaya 5.74 ile giren kur Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York temasları sonrası ABD ile ilişkilerdeki pozitif hava ve TCMB Başkanı Uysal'ın faizlerin önden yüklemeli indirildiğini belirterek gelecek PPK toplantılarında indirimin sınırlı tutulacağını işaret etmesiyle 5.65 altını görmüştü.

Borsa ve tahvil piyasasında da yabancıların yoğun alımlarıyla endekste yükseliş yaşandı. Cuma günü bankaların yüzde 5 üzerinde primlenmesiyle BIST yüzde 3 artarak mart ortasından bu yana ilk kez 105 bin puanı aştı.

Piyasalarda günün en önemli gündem maddesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı Yeni Ekonomi Programı. 2020 görünümünün revize edilmesi beklenen YEP'te, 2022 vizyonuna dair hedefler izlenecek. Haftanın bir diğer önemli gelişmesi de bütçe görüşmeleri.

Haftanın en önemli verisi ise perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak.

Dolar/TL, 30 eylül günü 5.66 seviyelerinden işlem görüyor. Euro 6.20 altına gerilerken sterlin de 7 TL altında. Spot altın fiyatı da geri çekildi ve 1492 dolara kadar inerken geçen hafta 280 TL'yi gören gram altın fiyatı yeni haftaya 271 TL'den başlıyor.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:00
  1. Dolar
  2. doların satış fiyatı
  3. dolar paritesi
  4. Dolar kuru
  5. Dolar Düştü

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