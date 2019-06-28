0553 313 94 23

Dolarda G-20 etkisi! Hareketini sürdürüyor

Dolar kuru piyasalarda G-20 zirvesindeki Erdoğan - Trump görüşmesine odaklanılmasının ardından yeni pozisyon ve fiyatlama iştahının azalmasıyla 5.75 - 5.80 arasındaki hareketini devam ettiriyor.28 Haziran sabahı dolar/TL 5.7766'dan işlem görürken, euro 6.56'da.

28 Haziran 2019 Cuma 09:22
Dolarda G-20 etkisi! Hareketini sürdürüyor

Dolar kuru, hafta sonunda G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşme öncesi 5.80 seviyesinin altında yatay seyrini sürdürüyor.

Seçimlerin bitmesinin ardından piyasalarda odak noktası olarak ABD- Türkiye ilişkileri yakından takip ediliyor. G20 zirvesi kapsamında Cumartesi günü yapılacak ikili görüşme öncesi fiyatlama ve yeni pozisyon oluşmuyor. 

S-400 alımı nedeniyle bir süredir gergin devam eden ABD - Türkiye ilişkilerinde yaptırım ihtimalleri değerlendirilirken ara formüller de tartışılıyor. G-20'deki liderler zirvesi sonrası Trump'ın Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret etme ihtimali de bulunuyor.

Dolar/TL bu gelişmeler ışığında hafta başından bu yana 5.75 - 5.80 arasında dart banttaki hareketini sürdürüyor. 28 Haziran sabahı dolar 5.7766 seviyesinde. Euro 6.5678 TL'den el değiştiriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 09:22
  1. Dolar
  2. doların satış fiyatı
  3. dolar paritesi
  4. Dolar kuru
  5. Dolar Düştü
  6. Dolar Ne Kadar
  7. ekonomi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığında operasyon!
    1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında..
    2. Putin ve Trump bir araya geldi
    3. ANALİZ - ABD-Türkiye krizinin kazananı..
    4. Japonya ve ABD'den G20'de ittifak..
    5. İki ayrı kazada iki motosiklet..
    6. Dünyadaki tüm mazlumların yüzünü..
    7. Samsun merkezli change operasyonundan..
    8. Elif, Kick Boks’ta Milli Takım’a..
    9. Türkiye Finans'tan 480 milyon TL'lik 2..
    10. Celal Bayar Üniversitesi taban..
    11. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Aksaray'da
    12. Yaz okulu öğrencileri sanatla birlikte..
    13. Yeşilçam dublörünün sinema özlemi
    14. Karı-koca yarışı İstanbul'u birbirine..
    15. Dış ticaret istatistikleri (1)
    16. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır..
    17. Alfa Romeo Tonale’ye Otomobil Tasarım..
    18. Tokat’a şehit ateşi düştü
    19. Asya borsaları
    20. Karslı kadınların kış hazırlığı başladı
    21. Adıyaman'da minibüsle traktör..
    22. Çayın azı şifa fazlası zarar
    23. Antalya’da ’Parasailing’ yapan..
    24. Kapadokya’da Hacı Bektaş Veli’nin..
    25. Nef, 2019’da konut teslimlerine devam..
    26. Başkent’te şiddetli yağış sonrası 237..
    27. GSA öğrencileri jüri karşısında
    28. Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
    29. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları..
    30. EXPO Antalya yaz konserleri başladı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti