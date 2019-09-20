Dolar yeni güne yükselişle başladı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürmesi ancak faizlerin daha düşürülmesi için gereken eşiği yükselttiğinin sinyalini vermesinin ardından yükselen dolar/TL, 20 Eylül Cuma gününe 5.72 seviyesinde başladı.

FED tarihin en uzun ekonomik genişlemesini sürdürmek için 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı almıştı. Powell Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek 1.75-2.00 aralığına düşürmesinin ardından önceki gün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Ekonomi zayıflarsa, o zaman daha kapsamlı bir faiz indirimi dizisi uygun olabilir” dedi. Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 5.7215/5.7262’ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

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