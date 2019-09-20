Dolar yeni güne yükselişle başladı
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürmesi ancak faizlerin daha düşürülmesi için gereken eşiği yükselttiğinin sinyalini vermesinin ardından yükselen dolar/TL, 20 Eylül Cuma gününe 5.72 seviyesinde başladı.20 Eylül 2019 Cuma 09:06
FED tarihin en uzun ekonomik genişlemesini sürdürmek için 25 baz puan ile tahminlere paralel faiz indirim kararı almıştı. Powell Fed’in politika faizini 25 baz puan indirerek 1.75-2.00 aralığına düşürmesinin ardından önceki gün akşam düzenlediği basın toplantısında, “Ekonomi zayıflarsa, o zaman daha kapsamlı bir faiz indirimi dizisi uygun olabilir” dedi.
Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 5.7215/5.7262’ten işlem görüyor, kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.
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