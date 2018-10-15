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Dolarda düşüş sürüyor! Son iki ayın en düşük seviyesi

Dolar/TL, düşüşünü sürdürüyor. 5,7934 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine gerileyen dolar, yüzde 1,4 değer kaybetti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 14:11
Dolarda düşüş sürüyor! Son iki ayın en düşük seviyesi

ABD'li casus Andrew Craig Brunson'ın geçtiğimiz Cuma günü tahliye edilmesi piyasalarda yaşanan hareketlilik yeni haftaya da yansıdı.

İstanbul serbest piyasada haftaya 5,8720 liradan başlayan dolar kısa bir süre sonra düşüşe geçerek 5,7934 civarına geriledi. 6,78 seviyelerinde güne başlayan euro ise düşüş sonrası 6,75'e kadar indi.

2 ayın en düşük seviyesi

Dolardaki düşüş öğle saatlerinde daha da hızlanarak düşüş yüzde 1'i aştı. Yaşanan değer kaybı sonrası dolar 5,78 ile yaklaşık son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar ile birlikte düşüşe geçen euro ise 6,71 seviyelerine geriledi.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 14:11
  1. İstanbul
  2. Dolar

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