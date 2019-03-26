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Doların ateş düştü! İşte son rakamlar

Cuma günü gece saatlerinde 5.84 seviyelerine yükselen dolar dün Merkez Bankası tarafından atılan adımlar ve açıklamalarla birlikte düşüşe geçti. Dolar kuru bu sabah itibariyle 5,49 seviyelerine kadar geriledi.

26 Mart 2019 Salı 10:37
Doların ateş düştü! İşte son rakamlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları ve iletişimi ile cuma günkü kayıplarının bir kısmını dün geri alan Dolar/TL bugüne 5.57, Euro/TL 6.3165 seviyesinde başladı.

Dolar/TL Cuma gününe 5.46 civarında başladıktan sonra gece saatlerinde 5.8490'a kadar yükselmiş ve TL'nin dolar karşısında yaklaşık yüzde 6.5 değer yitirmişti.

Cuma günü 5.7625 seviyesinden kapanan dolar/TL dün güne 5.67 TL'den başlamış ve gün içinde 5.57 seviyesine kadar gerilemişti.

Dolar/TL yeni güne 5.57 civarında başlarken, euro/TL ise 6.31 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri iki haftada 5.5 milyar doların üzerinde azalırken, bu düşüşte olağandışı durum olmadığını açıklayan TCMB dün ek sıkılaştırmaya ve rezervleri kısa vadede artıracak iki adıma yöneldi. TCMB dün bir hafta vadede repo fonlaması gerçekleştirmeyerek örtülü faiz artırımına giderken, döviz karşılığı TL swap piyasasında vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırı da yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. TCMB bir diğer adımla ise TL karşılığı döviz depo piyasasında ihale açmadı.

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı açıklamada para politikası duruşunu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendirdiklerini söyleyerek, temel politikalarının rezervleri güçlü tutmak ve güçlendirmek olduğunu belirtti.

Dün ABD Başkanı Donald Trump "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı. Ankara kınadı. Karar ABD-Türkiye ilişkilerinde gerginliğe yol açmış ve kur üzerinde baskı yaratmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 10:37
  1. Ankara
  2. EKONOMİ
  3. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  4. dolar
  5. TL
  6. TCMB

YORUM YAZ

  • YtaYta40 dk önce
    Ey akit dolar molar diye haber yapınca yazayım dedim, bedelli askerlikte 30 bin tl yani 5 bin avro düşecek mi sorusuna Cumhurbaşkanı el insaf diye cevap vermiş. Sormak lazım biz avromu kazanıyoruz da avro üzerinden hesap yapılıyor?Bence bunu haber yapın. Bu arada bunca krize rağmen hala akpye oy veriyoruz ya bence buna el insaf. Bu arada şimdiye kadarki her seçim de akp ye oy verdim. Ama el insaf!!
  • Yozgatlı Yozgatlı 53 dk önce
    Türkiye’mize açılan bu saldırıda defnedilecek inşaallah.’Bu da geçer yahu’ demiş büyükler

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