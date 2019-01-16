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Dolar ne kadar oldu? | Dolar yükseldi mi? Dolar kuru son dakika haberleri 16 Ocak

ABD Başkanı Trump’ın terör örgütü PKK-PYD üzerinden Türkiye’ye yönelik attığı skandal twit sonrasında dolar çıktı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın sözlerine verdiği cevap doları ne kadar etkiledi. Vatandaşlar doların bugün ne kadar olduğunu merak ediyor. 16 Ocak Çarşamba piyasalarda dolar son durum ne? Dolar yükseldi mi? Dolar kuru son dakika haberleri

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:27
Dolar ne kadar oldu? | Dolar yükseldi mi? Dolar kuru son dakika haberleri 16 Ocak

ABD Başkanı Trump’ın terör örgütü PKK-PYD üzerinden Türkiye’ye yönelik attığı skandal twit sonrasında dolar çıktı mı? Vatandaşlar doların bugün ne kadar olduğunu merak ediyor. 16 Ocak Çarşamba piyasalarda dolar son durum ne? Dolar yükseldi mi? Dolar kuru son dakika haberleri

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. İstanbul serbest piyasada dolar 5,4330 liradan, euro 6,2040 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da 5,4310 liradan alınan dolar, 5,4330 liradan satılıyor. 6,2020 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,2040 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,4440 lira, euronun satış fiyatı ise 6,2270 lira olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye mesajları ve artan gerilimle yüzde 1'i aşan artışla 5,54'e kadar yükselen dolar/TL dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile telefonla görüşmesinin ardından 5,43'lere kadar gerilemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:27
  1. İstanbul
  2. Dolar - euro kaç TL?
  3. Dolar kuru en son ne kadar oldu?

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