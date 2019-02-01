Dolar yılın en düşük seviyesine geriledi

Fed’in faiz artırımlarında sabırlı olacağını ve üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini vermesiyle birlikte dolar 5.20 TL’nin altına inerek 29 Kasım’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan dolarda tarihi zirvenin görüldüğü 13 Ağustos’tan bu yanaki düşüş yüzde 28 oldu. Bankalararası piyasada dolarda son işlemler 5.1728 liradan yapılırken serbest piyasada dolar günü 5.1760 puandan tamamladı.

Faiz 8.5 puan düştü

Tahvil ve bono piyasasında ise 10 yıllık tahvilin faizi dün yüzde 14.27’ye inerek 30 Mayıs 2018’den bu yanaki en düşük seviyeye geriledi. Faizde 13 Ağustos 2018’den beri yaşanan düşüş 8.5 puana ulaştı. 11 Ekim 2018’de yüzde 27 olan 2 yıllık tahvilin faizi de yüzde 18.11’e geriledi. Yükselişini sürdüren borsada ise endeks 105 bini geçerek 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Öte yandan Citibank da dün portföylere TL’nin alınmasını önerdi.

Bu arada Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, ikinci Varlık Finansmanı Fonu kuruyor. Banka bu anlamda genel müdürlüğe yetki verdi. Kasım ayında Varlık Finansman Fonu kuran banka, aralık ayında da ilk Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını gerçekleştirmişti.