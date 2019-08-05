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Piyasalarda Çin sürprizi... Dolar yeni haftaya hareketli başladı!

Dolar kuru yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaptı! Piyasalar geçen hafta Trump'ın 300 milyar dolarlık Çin ürününe ek vergi koyma kararının ardından haftaya Çin'in karşılığıyla uyandı. Çin, ABD tarım ürünlerinin durdurulacağını açıkladı. Dolar/yuan 11 yıl sonra 7 seviyesini aşarken, risk iştahının azalmasıyla gelişen ülke kurları da dolar karşısında düştü. 5 Ağustos sabahı ise dolar 5.55 seviyesinden 5.60 bandına çıktı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:17
Piyasalarda Çin sürprizi... Dolar yeni haftaya hareketli başladı!

Dolar/TL kuru, Fed kararının yarattığı kısa süreli dalgalanmanın ardından cuma günü Trump'ın Çin'e getirdiği ek vergilerle yeniden 5.60 üzerine çıkmış ancak haftayı 5.55 seviyesinde kapatmıştı.

Avrupa'da PMI ve dünya genelinde Merkez Bankaları toplantılarının izleneceği hafta öncesine Çin'den ABD'ye misilleme geldi ve piyasalarda bozulma başladı.

Çin, kamu şirketlerinden ABD'den tarım ürünleri ithalatını durdurmalarını istedi. Çin Ticaret Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama gelmedi ancak kaynaklar Çinli tarım şirketlerinin ticaret görüşmelerinin gidişatını izleyeceği ve Amerikan tarım ürünleri alımını durdurdukları belirtiliyor.

Offshore Yuan 11 yıl sonra dolar karşısında 7 seviyesini aştı ve Ağustos 2015'ten bu yana en büyük devalüasyon görüldü. Çin Merkez Bankası (PBOC) açıklamasında Yuan’ın sepet kurlar karşısında güçlü kalmayı sürdürdüğünü ve stabiliteyi korumak için kısa vadeli sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkladı.

Dolar/TL de haberlerin ardından, yuan cephesindeki düşüşe paralel azalan risk iştahı nedeniyle sığ piyasada 5.62 seviyesine kadar çıktı.

5 Ağustos sabahı dolar kuru 5.60 seviyesinde. ;Euro ise 6.23 üzerinde.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:17
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