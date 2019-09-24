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Dolarda gözler Erdoğan'ın ABD temaslarına çevrildi!

Dolar/TL, bir süredir sıkıştığı 5.70 - 5.75 bandındaki sakin hareketini devam ettirirken gözler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD temasları ve Başkan Donald Trump ile yapacağı görüşmede olacak.

24 Eylül 2019 Salı 08:12
Dolarda gözler Erdoğan'ın ABD temaslarına çevrildi!

Dolar kuru haftaya başladığı 5.70'in hemen üzerindeki sakin seyrini sürdürürken piyasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'deki temasları yakından izleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumartesi günü İstanbul'dan hareket ettiği ABD seyahetinde çeşitli temaslara haftasonu başladı. ABD Başkanı Donald Trump ile telefon ile görüşen Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapacak.

Sabah saatlerinde gelen haberlerde ise ABD'den Türkiye'ye F-35 ortaklığı, Patriot füze sisteminin satışı ve ekonomik içerikli yeni bir teklif beklendiği, ayrıca alüminyum ve çelikteki gümrük vergisinin düşürülmesinin beklendiği belirtildi.

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield'in önceki cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nda bu konu hakkında bilgilendirme yaptığı öğrenildi.  Sözlü olarak iletilen tekliflerin yazılı olarak sunulması bekleniyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın yüzyüze görüşmesi için mutabakata varıldığı ve planlamaların yapıldığı öğrenildi.

Dolar 24 Eylül 2019 Salı günü ne kadar?  

Piyasalar kapalıyken gelen haberlerin ardından, sığ piyasada 5.72 üzerinde seyreden kurda 5.70'e doğru bir çekilme meydana geldi. 24 Eylül sabahı dolar/TL 5.7166 TL'den el değiştiriyor.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 08:12
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Dolar
  4. doların satış fiyatı
  5. dolar paritesi
  6. Dolar kuru
  7. Dolar Düştü
  8. Dolar Ne Kadar

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  • Mehmet karaMehmet kara33 dk önce
    Şu gazete ve tvlerde dolar haberleri kalkmalı artık bu ne yav???Dolarları batsın

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