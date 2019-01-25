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Albayrak'ın mesajları sonrası dolar ve euroda sert düşüş!

Dolar kuru, 5.35 TL üzerinde başladığı haftada Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mesajlarıyla 5.25 TL seviyesine çekildi. Mali disiplinden seçim döneminde olunmasına rağmen taviz verilmeyeceği vurgusu ve Draghi'nin de açıklamalarıyla TL hem dolar hem euro karşısında değer kazandı. Dolar kuru 25 Ocak sabahı 5.26, euro/TL ise 5.96'dan işlem görüyor.

25 Ocak 2019 Cuma 09:04
Albayrak'ın mesajları sonrası dolar ve euroda sert düşüş!

Türk Lirası, haftanın son gününe dolar karşısından değer kazanarak başladı. 21 Ocak haftasını 5.35'li seviyelerden açan kur, kapanışta 5.25 altını zorluyor.

Albayrak'ın açıklamaları etkili oldu

Dolar/TL'de yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın PPK özetinde faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacağını ve belirgin bir enflasyon düşüşü beklediğini belirtmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplinden taviz verilmeyeceğini belirtmesi etkili oldu. Bakan Albayrak seçim tavizlerinin de verilmeyeceğini vurguladı.

ABD ile ilişkilerin olağan seyrettiği haftada Suriye konusunda atılan Rusya'nın da dahil olduğu üçgendeki diplomatik açıdan pozitif gelişmeler, kurun jeopolitik risk kaynaklı hareketini de engelledi.

Dolar 5.25'i gördü

Dolar/TL, dün sığ piyasada 5.25 TL altını test ettikten sonra 25 Ocak sabahı 5.26 TL'nin biraz üzerinde seyrediyor. Habertürk'te yer alan habere göre; Euro ise AMB'nin faizleri sabit tutması ve Draghi'nin açıklamaları sonrası daha sert bir değer kaybı yaşadı.

AMB, 2019'un ilk toplantısında banka politika faizini sıfırda, mevduat faizini yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0.25'te tuttu.

Haftaya 6.15 üzerinde başlayan euro, 6 TL'nin altına inerek 5.95 seviyelerinden el değiştiriyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:04
  1. Türk Lirası
  2. Merkez Bankası
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