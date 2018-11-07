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Dolar ne kadar? ABD seçimleri doları-euroyu nasıl etkiledi?6 Kasım dolar fiyatları

Dolar kuru bugün 7 Kasım Çarşamba ne kadar oldu? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? ABD'deki ara seçimleri yapılıyor. İlk gelen sonuçlara göre, Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı. Peki ABD'deki bu sonuçları dolara nasıl yansıdı? Dolar ve euro şuan ne kadar? Dolar/TL alış ve satış son durum.

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:49
Dolar ne kadar? ABD seçimleri doları-euroyu nasıl etkiledi?6 Kasım dolar fiyatları

Dolar kuru bugün 7 Kasım Çarşamba ne kadar oldu? Dolar kaç TL'den işlem görüyor? ABD'deki ara seçimleri yapılıyor. İlk gelen sonuçlara göre, Senato'da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar kazandı. Peki ABD'deki bu sonuçları dolara nasıl yansıdı? Dolar ve euro şuan ne kadar? Dolar/TL alış ve satış son durum.

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırım kararından Türkiye muaf tutuldu. Peki bu kararın dolara yansıması nasıl oldu? Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatlarına (6 Kasım dolar fiyatları) bakacak olursak, 5.30 TL seviyelerine kadar gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 5.36 TL'de bulunuyor. Euro fiyatları ise 6.13 TL'de hareket ediyor. Dolar ABD'deki seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikde daha da düşmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:49
  1. Dolar ne kadar?
  2. Euro ne kadar?
  3. Güncel döviz fiyatları ( 6 Kasım dolar fiyatları )

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