Dolar ne kadar oldu? 30 Kasım döviz son dakika fiyatları

ABD’nin Türkiye üzerinde oynadığı dolar oyununun geri tepmesi sonrası dolar ve euroda gerileme devam ediyor. Türkiye’nin dolar kurunun yükselmesi sonrası aldığı önlemler sayesinde dolar, TL’ye tosladı. Peki dolar ne kadar? Dolarda son durum ne ? Dolar ne kadar düştü? Euro şuan ne kadar? İşte döviz piyasasında son durum…

Bankalararası piyasada dolar/TL 5,15 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 5,90'ın altında seyrediyor. Saat 09:40 itibarıyla dolar 5,1525 liradan, euro ise 5,8750 liradan el değiştiriyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hemen hemen tüm yetkilileri bu ay yaptıkları toplantıda yeni bir faiz artırımının "oldukça yakında gerekli olabileceği" konusunda anlaştılar, ancak faiz artırımlarına ne zaman ara verecekleri ve bu planların kamuoyuna nasıl aktarılacağı konusundaki tartışmayı da başlattılar.