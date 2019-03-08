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Dolar ve euro güne hareketli başladı!

Dolar/TL, ABD ile yaşanan S-400 gerilimi ve seçim sonrası endişeler nedeniyle TL'deki satış baskısı kaynaklı yükselişle dün 5.47 üzerine çıktı. Avrupa Merkez Bankası'nın gelişen ülkelere doping etkisi yapan TLTRO ve faiz kararıyla TL bir ara toparlasa da 97 üzerine çıkan dolar endeksiyle, kur kapanışı 5.47 üzerinden yaptı. 8 Mart sabahı ise dolar kuru 5.4640 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

08 Mart 2019 Cuma 08:57
Dolar ve euro güne hareketli başladı!

Dolar/TL, Rus yapımı S-400 füze sistemi alımıyla gerilen ABD Türkiye ilişkilerinin etkisi ve dolar endeksinin yükselişinden kaynaklı TL'de yaşanan satış baskısı nedeniyle yüksekdli.

Dün itibarıyla 5.4772 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı sonrası gelişmekte olan ülkelere etkisinin pozitif olacağı nedeniyle yönünü aşağı çevirdi. TL kayıplarının bir kısmını geri alırken, dolar 5.42'li seviyelere dek indi fakat kalıcı olamadı ve kapanış 5.4713 liradan gerçekleşti.

ECB, faizleri 2019 yılı sonuna kadar artırmayacağını belirtirken piyasalara eylül ayında üçüncü kez başlatılacak TLTRO programıyla bankalara likidite sağlayacağını da duyurdu.

Karar sonrası dolar endeksi 97.70 puana kadar çıkarken, TL de değer kaybetti. 8 Mart dolar kuru 5.4640 ile baladı. Euro/dolar paritesi 1.13 üzerindeyken 1.11'li seviyelere indi. Dün 6.15 üzerine çıkan euro/TL ise 6.10 civarında dalgalanıyor.

Analistler hem faizlerin uzun bir süre daha mevcut düşük seviyelerde tutulacağı söylemi hem de piyasaya verilen likiditenin artacak olması açısından ECB kararını olumlu buluyor.

"S-400 yeni Brunson mı olacak?"

TL, cephesinde ise "S-400 yeni Brunson mı olacak?" sorusunun yanıtını aranıyor. Analistler, TCMB'nin sıkı duruşu korumasına rağmen başta S400-Patriot tercihi olmak üzere ABD-Türkiye ilişkileri, küresel ticaret savaşları, yavaşlayan ekonomiyi desteklemek adına muhtemel genişlemeci politikaların piyasalar üzerinde baskı unsuru yaratabildiğini belirtiyor.

Hatırlanacağı üzere Türkiye, Rusya'dan S-400 füze sistemleri satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalamış ve teslimat sürecinin Temmuz ayından  itibaren başlayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-500 için de Rusya ile ortak çalışma yürütülebileceğini belirtti.

ABD ise Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın alma planlarından vazgeçmemesi halinde çeşitli yaptırımlar uygulayacağını ve Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarını Türkiye'ye satmayacağı söyleminde bulunuyor. 

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 08:57
  1. EKONOMİ
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