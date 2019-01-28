0553 313 94 23

Dolar ve euro güne düşüşle başladı

Dolar kuru geçen haftaya uzun bir aranın ardından ilk kez 5.55 seviyesini test ederek başlamış, PPK sonrası ise yönünü aşağı çevirerek aralıktan bu yana en düşük seviyesi olan 5.24 TL'yi görmüştü. Piyasaların gözü bu hafta FED'in faiz kararında ve toplantıdan gelecek ileriye dönük mesajlarda

28 Ocak 2019 Pazartesi 07:51
Dolar ve euro güne düşüşle başladı

TCMB'nin politika faizini sabit tutması, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu hava ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Davos'taki açıklamalarının desteğiyle pozitif ayrışan TL bu haftaya da dolar karşısında değerini arttırarak başladı. Trump'ın mesajı sonrası geçen hafta 5.55'lere çıkan ancak cuma günü 5.24 TL'ye dek inen kur, 26 Ocak haftasına 5.25'in biraz üzerinde dalgalanıyor.

Piyasalar bu hafta yoğun bir iç ve dış gündemle karşı karşıya. 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporu açıklanacak. Yurtdışında ise önemli ABD verilerinin yanı sıra FOMC toplanacak ve Fed faiz kararını açıklayacak.

Öte yandan, euro cephesi de haraketli

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin perşembe günü yaptığı euro ülkeleri ekonomilerine dair düşüşün düşünülenden daha fazla olabileceği uyarısı AMB'nin faiz artırımını erteleyebileceğine işaret olarak görüldü.

Açıklamaların ardından euro dolar karşısında iki ayın en düşüğüne kadar gerilese de sonrasında topladı. TL karşısında 6 TL'nin altına inen euro, dolar paritesindeki toparlanmaya bağlı olarak yükseldi ve 6.01 dolaylarında.

Tahvil bono piyasasında ise faizlerde ibre aşağıya doğru. Ocak ayı borçlanma programını hedeflere yakın tamamlayan Hazine, şubat ve mart aylarında yoğun ihale programına sahip.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 07:51
  1. Dolar
  2. euro
  3. ekonomi

YORUM YAZ

  • metinmetin32 dk önce
    Faiz reklamı yapmak bile şirk

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Kenevirden yılda 31,5 milyon ton biyodizel üretebiliriz'
  1. 'Kenevirden yılda 31,5 milyon ton..
  2. Kara yollarında durum
  3. Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar..
  4. Madrid'de taksicilerden işgal eylemi
  5. Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya..
  6. Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı..
  7. Dolar ve euro güne düşüş
  8. Başbakan Şahid'e yakın 'Yaşasın Tunus'..
  9. Sudan'da gösteriler sürüyor
  10. Bolton tehdit savurdu: Guaido'ya..
  11. Hükümet pazartesi işbaşı yapacak
  12. İşte Duhok'taki hain saldırının..
  13. Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan..
  14. Suriye sınırına komando sevkiyatı
  15. Guaido'dan darbe açıklaması: Maduro'yu..
  16. Ölü sayısı artıyor! Yaşamını..
  17. Avustralya, Juan Guaido'yu geçici..
  18. Çiftlikte katliam! Anne ve çocukları..
  19. Otomobil devi açıkladı! 44 adet..
  20. Hakkari-Van Karayolu'na çığ düştü!..
Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
Sapkın proje yine sahnede
Sapkın proje yine sahnede
Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
CHP Kartal belediye başkan adayı 2019 yerel seçim
CHP Kartal belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

Günün Karikatürü

27 Ocak 2019
Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
Abdullah Gül'e suikast girişimi iddiası! 'Araca zehirli gaz veriliyor'
Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019