Dolar ve altın için olay uyarı! İslam Memiş 'Geliyor' dedi ve üstüna basa basa söyledi: Yapmayın

Altın ve dolar/TL kuru yoğun veri akışıyla şekillenmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın yorumu ile ilgili 'Haziran bekleme ayı' değerlendirmesini yaptı. Yatırımcıları elindeki varlıkları kaybetmemesi adına ''Korku ve panikle işlem yapmayın, zarar edersiniz'' diyerek uyardı. Dolar kurunun Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak ürün sonrası geri çekileceğine işaret ederek tarih verdi.

Haziran ayında yatırımcıları neler bekliyor. Türkiye’de son günlerde yaşanan gelişmeler altın ve dolar piyasasına nasıl etki edecek. Mayıs ayı boyunca döviz ve emtia fiyatlarında yukarı yönlü ralliler gördük. Nisan ayında döviz ve emtia tarafında ihtiyacını karşılayan yatırımcılar Mayıs- Haziran- Temmuz aylarında bekleme sürecine girdi. Yaşanan kısa süreli geri çekilmeler elinde TL bulunanlara kısa süreli bir alım fırsatı tanıyor. Temmuz ayında beklediğimiz bir pik seviyesi bekliyoruz.

Gram altın/TL fiyatında 980 lira, gram gümüşte 12 lira, dolar/TL kurunda 16,40 lira seviyesi kırmızı çizgi olarak belirlendi. Dolar Nisan ayında 14,70-14,90 aralığına sıkışmıştı ve Mayıs ayında yerini yukarı yönlü ataklara bıraktı. Mayıs ayında Euro/dolar paritesinde hızlı toparlanma yatırımcısına kazandırdı. Yine hatırlarsanız Nisan ayında sterlin/dolar ve Euro/dolar paritesinin bedava denecek ucuz olduğunu ifade etmiştim.

Haziran ayı ile alakalı kişisel görüşümü tekrar hatırlatayım. Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında bekleyeceğimi ve yukarı yönlü ataklara karşı dikkatli olacağımızı söylemiştik. Haziran ayı için dolar/TL kuru 16,60-16,80 bant aralığını takip edeceğiz. Yol arkadaşlarım ve ben Haziran ayı boyunca yol haritamız iç siyasetten gelecek verilerle şekillenen piyasayı takip etmek olacak. Bu ay içerisinden ben; Kabine değişikliği, kurum ve kuruluşlarda grev değişikliği, erken seçim kararı hakkında yeni gelişmeler ve dış politika ile alakalı yeni gelişmeler takip edilecek.

Dolar/TL kuru 16,40 seviyesinde. Dolar fiyatında 16,40 seviyesi yine baskılanma olarak karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz piyasalarda ‘süper bono’ denilen henüz adı tam konulmamış bir ürün var. Benim öngörüm Haziran’ın ilk haftasında açıklanacak. Bunu beklerken Merkez Bankası’nın da 16,40 seviyesinin aşılmasına izin vermediğini görüyoruz. Bıçak sırtındaki piyasalar tedirginlikle bekliyor. Vatandaş diyor ‘Ben dövizimi altınımı satarsan ya bu ürün açıklanmazsa ya da bir karşılığı olmazsa’ diye düşünüyor. Kimisi de ‘Ben bu ürünün açıklanmasını bekleyeyim. Aralık ayında olduğu gibi bir düşüş yaşanırsa alım fırsatı yakalarım’ diye düşünüyor.

Herkesin kafası karışık olduğu için belirsizlikler devam ediyor. Ben süper bono adı verilen ürünle ilgili şunları söyledim: Bu yeni ürün Aralık ayındaki sert düşüşleri tekrarlatmaz. Ancak yine ters rüzgarlar esmesine neden olacaktır. Mutlaka döviz ve gram bazında emtia fiyatlarında düşüş olacaktır. Bunun adına da kademli düşüş diyoruz. Dolar fiyatı için 16,15, 16,05, 15,88 şeklinde düşecektir. Bu geri çekilme dolar/TL kurunu 15,88 TL altına kadar çekebilir ancak bu seviyenin altının geleceğini sanmıyorum. Dolar kuru nereye Euro başta olmak üzere diğer yabancı ülke para birimlerine de etki edecek.

Paldır küldür almayın

Gram altın da dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilikten etkileniyor. Altının ve gram fiyatı ve döviz kuru yükselişlerinde elinde TL bulunan vatandaşlara şunu söylemek istiyoruz. Arkadaşlar siz geç kaldınız. Şimdi soğukkanlı beklemek zorundasınız. Paldır kültür alıp zarar etmeyin. Gram altın destek seviyesi ise 950 daha sonra 940 şeklinde olacak. Bakalım yeni ürün açıklandığında dolar kuruna bağlı olarak gram altın geri çekilecek mi. Bana göre evet. 980 liradan gram altın alınmaz. Piyasalarda fırsatlar bitmez. Yükselirken satılır, düşerken alınır.

Sepet yapın

Gümüş hem gram hem ons bazında düşük bir seviyede. Benim elimde dolarım var yeni ürünle birlikte dolar düşer mi vs. soruları sormak yerine parite ile işlem yapın. Israrla TL üzerinden işlem yapanın da kendi tercihi. Ancak sadece açıklanacak pakete bel bağlayarak işlem yapılmaz. Yeni ürünle birlikte makas aralığı açılabilir. Haziran ayında ons altındaki düşüşler yatırımcısına alım fırsatı verir. Hareketliliğin olduğu piyasalarda zarar etmemek için sepet yapmak gerekiyor. Mayıs ayında en çok sterlin ve dolar kazandırdı. Bunu unutmayın.

Altın ve gümüşü bilerek baskılayanlar, koyverdiklerinde herkes 'keşke' diyecek. Bugünün ekonomik şartlarında altın çok ucuz, gümüş bedava.

Tgrt Haber