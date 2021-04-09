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Ekonomi Dolar ve altın alacakları üstüne basa basa uyardı! 'Zara görürüz' diyerek duyurdu
Ekonomi

Dolar ve altın alacakları üstüne basa basa uyardı! 'Zara görürüz' diyerek duyurdu

Altın ve dolar kurundaki gidişat normal seyrinde sürerken önümüzdeki günlerde nasıl bir tablonun ortaya çıkacağı merakla takip ediliyor. Uzmanlar, ABD-Rusya gerginliğinin piyasalara etkisinin büyük olacağını düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 15:03:00 -
Dolar ve altın alacakları üstüne basa basa uyardı! 'Zara görürüz' diyerek duyurdu

Ukrayna ile Rusya arasında Donbas'ta yaşanan gerilime Amerika Birleşik Devletleri de dahil oldu. Savaş hali, piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Stratejist Rıdvan Baştürk, altın ve dolara ilişkin dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Altın için konuşan ve sosyal medya hesabından veriler paylaşan Rıdvan Baştürk, "Ons altın, hiç polemiğe girmeyelim. Haftalardır tek bir seviye konuşuyoruz: 1760... Oradan kısmi bir dönüş var. 1760 altı ve üzeri bakmaya devam" dedi.

Dolarda orta ve uzun vadede risk olduğunu belirten Baştürk "Dolar kuru. Tam 6 işlem günüdür yerinden kıpırdamadı. 15 Nisan TCMB toplantısını bekliyor. Yukarıda 8.50, aşağıda 8.00 önemli seviyeleridir. Orta-uzun vade yukarı riski vardır. Düştükçe kademeli bakmak gerekir" ifadelerini kullandı.

ABD-Rusya gerilimi

Ukrayna ile Rusya arasındaki krize ABD'nin de katılımıyla ortam gerilirken Baştürk, "Olası bir ABD-Rusya gerginliğinde, bu iki ülkeden daha çok biz zarar görürüz" dedi.

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