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Dolar Trump'ın açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti!

Dün Çin'in üst düzey ticaret görüşmeleri öncesi ABD'den rekor düzeyde soya ve domuz siparişi vermesi ve Brexit konusunda pozitif haber akışıyla piyasalarda iyimser hava hakim oldu ve dolar/TL de 5.80'lere indi ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasıyla yeniden 5.85 seviyesine çıktı.

11 Ekim 2019 Cuma 08:54
Dolar Trump'ın açıklamasıyla yeniden yükselişe geçti!

Dolar/TL, başta Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarını temizlemek ve güvenli bölge oluşturmak için düzenlenen "Barış Pınarı" harekatı olmak üzere jeopolitik riskler nedeniyle hareketliliğini koruyor.

Eylül ayı boyunca 5.65 - 5.75 arasında dar bantta dengelenen kur, önce Merkez Bankası'nın ekim toplantısında düşük gelen eylül enflasyonu nedeniyle beklenenden fazla faiz indirebileceği nedeniyle yuakrı yönlü kırılırken daha sonra olası operasyon haberi ve Trump'ın açıklamalarıyla 5.90'ı test etti.

Donald Trump, Barış Pınarı harekatı öncesi Türkiye ekonomisini mahvetmekle tehdit ederken daha sonra karışık mesajlar verdi ve müttefikliğin ve ticari ortaklığının önemine dikkat çekti. Dolar/TL bu aşamada 5.85'i aştıktan sonra yeniden 5.78'lere gevşemişti.

ABD'nin operasyonu desteklemediği ve çizilen sınırlar içinde kalması istenirken, Trump'ın daha sonra Türkiye aleyhine açıklamalarıyla kur tekrar 5.85 üzerine çıktı ve 5.90'ı test etti.

TL'nin de dahil olduğu gelişen piyasalar için olumlu haber ise ABD - Çin ticaret görüşmelerindeki iyimserlikle geldi. Üst düzey görüşmeler önceki akşam saatlerinde Çin'in ABD'den rekor düzeyde domuz eti ve soya siparişi vermesiyle TL de değerlendi. Gün içinde 5.89'u gören dolar/TL 5.80'e kadar indi.

Son durum

11 Ekim günü ise kur Trump'ın yaptığı son açıklamayla yeniden 5.85'i test etti. Euro 6.43 seviyesindeydi.

Dolar şu dakikalarda 5,84, Euro ise 6,43 seviyesinden işlem görüyor.

Trump son açıklamasında Suriye için ABD'nin üç seçeneği olduğunu belirterek "Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya oraya asker göndereceğiz ve askeri olarak kazanacağız ya Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapacağız" dedi

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 08:54
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