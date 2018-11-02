Dolar TL karşısında eriyor Dolar-euro bugün ne kadar? Dolar kuru bugün

Haftanın son günü olan Cuma günü dolar ve euronun ne kadar olduğu merak ediliyor. Hükümetin bazı ürünlerde uyguladığı ÖTV ve KDV indirimleri dolar ve euroya yansıması nasıl oldu? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar ve Euro kaç TL? İşte dolar ve euroda son durum

Hazine Bakanı Albayrak'ın dün çeşitli alanlarda vergi indirimleri yapılacağına yönelik açıklamasının ardından dolar/TL ve 10 yıllık gösterge tahvil faizi sert yükselirken, kur bugün 5,55 seviyesinin altında gerilemişti. Peki dolar ve Euro 02 Kasım Cuma ne kadar? Dolar kuru 2 Kasım sabahı alış 5.502, satış 5.57 seviyesinde işlem görüyür. Euro/TL ise alış 6.283, satış ise 6,291 civarında işlem görüyor.