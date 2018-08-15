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Dolar tepetaklak! Yeni güne yine düşüşle başladı

ABD'nin saldırıları sonrası 7,20 seviyelerine kadar yükselen dolar, yapılan müdahaleler sonrası düşüş trendine girdi. Yeni güne 6,35-6,40 seviyesinde başlayan dolar düşüşe devam ediyor.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:04
Dolar tepetaklak! Yeni güne yine düşüşle başladı

Dolar kuru, dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi ve aksiyon planı üzerine açıklamalarının ardından düşüş trendine devam etti.

"TL'NİN GÜÇLENECEĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

Serbest piyasaların tüm araçlarının kullanılacağı vurgusu yapan ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına vurgu yapan Bakan Albayrak, "TL'nin güçleneceğini göreceksiniz." demişti.

6,30'LARA KADAR GERİLEDİ

Dolar/ TL, daha önceki önlemlerin de etkisiyle gün içerisinde 6,80'li seviyelerden kademe kademe 6,50'lere düşerken Bakan Albayrak'ın açıklamaları ve yarın 1000 kadar yabancı yatırımcıyla yapacağı telekonferans öncesi sığ piyasalarda 6,30 TL'ye geriledi.

TL'NİN DEĞER KAZANCI YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Türk Lirası'ndaki değer kazancı gün içerisinde yüzde 10 seviyesine yaklaşırken, sabah saatlerine ABD ürünlerine ek vergi düzenlemesinin ardından illikit piyasalarda kurda hafif yukarı yönlü hareket yaşanarak 6,50 üzerini görse de kısa süren satışların ardından TL toparlanmasını sürdürdü. 15 Ağustos sabahı dolar 6,35 - 6.40 TL arasında, euro ise 7,30 seviyesinin altında el değiştiriyor.

 PİYASALAR İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ İZLİYOR

Piyasalar, ABD ve Türkiye arasında dün tutukluluğuna itiraz için başvuru yapılan Rahip Brunson olayını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrini izlemeye devam ediyor. Veri akışında ise işsizlik rakamları, bütçe dengesi ve ABD sanayi üretimi dikkat çekiyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:04
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