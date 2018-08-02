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Dün akşam rekor kıran dolar yine 5 TL'yi geçti!

Dün 5 TL'yi aştıktan sonra 4,98 seviyelerinden güne başlayan döviz kuru tekrardan 5 TL'yi aştı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:31
Dün akşam rekor kıran dolar yine 5 TL'yi geçti!

Dolar/TL, Türkiye - ABD ilişkilerinin Rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimin devam etmesi nedeniyle 5 TL sınırını aştı. Kur dün saat 19:00 sularında 4.9986'ye dek çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Önceki zirve, 12 Temmuz'da ABD - Çin arasındaki ticari gerilim ve Asya piyasalarındaki satıştan kaynaklanan 4.9743 TL'ydi. Bir süre sonra gevşeyen kur tekrar 4.97- 4.98 bandına gevşese de 20:30 itibarıyla sığ piyasada gelen satışlarla TL üzerindeki baskı artarak dolar 5 TL'yi geçti ve 5.0147 ile yeni zirvesine ulaştı. Dolar, zirveden sonra da dalgalanmasına devam etti ve 4,99 seviyesini gördü.

ABD yönetiminin üst düzey isimleri, bir süredir Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını dile getiriyordu. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders tarafından açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" denildi ve yaptırım resmileşti.

Türkiye ise yaptırım uygulanacağı açıklamasına Washington'un tehditkar bir dil kullandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek sert tepki göstermişti.

Kur şu dakikalarda 4.98 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.81 seviyesinde.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:31
  1. dolar

YORUM YAZ

  • Ahmet Ahmet 1 sa önce
    Korkacak bir şey yok Trump işini bilir.
  • malimali38 dk önce
    Durmadan öve öve bitiremediğiniz ekonomimizin hali ortada.$ 5,1 rabbim garib gurabanın yardımcısı olsun inşallah.başkanı seçince dertler bitecekti.herşey düzelecekti.durmadan akit gazetesi böyle söylüyordu.yazık çok yazık
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