Dün akşam rekor kıran dolar yine 5 TL'yi geçti!

Dolar/TL, Türkiye - ABD ilişkilerinin Rahip Brunson'un tutukluluğu nedeniyle yaşanan gerilimin devam etmesi nedeniyle 5 TL sınırını aştı. Kur dün saat 19:00 sularında 4.9986'ye dek çıktı ve tarihi zirvesini gördü. Önceki zirve, 12 Temmuz'da ABD - Çin arasındaki ticari gerilim ve Asya piyasalarındaki satıştan kaynaklanan 4.9743 TL'ydi. Bir süre sonra gevşeyen kur tekrar 4.97- 4.98 bandına gevşese de 20:30 itibarıyla sığ piyasada gelen satışlarla TL üzerindeki baskı artarak dolar 5 TL'yi geçti ve 5.0147 ile yeni zirvesine ulaştı. Dolar, zirveden sonra da dalgalanmasına devam etti ve 4,99 seviyesini gördü.



ABD yönetiminin üst düzey isimleri, bir süredir Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını dile getiriyordu. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders tarafından açıklamada "İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak" denildi ve yaptırım resmileşti.



Türkiye ise yaptırım uygulanacağı açıklamasına Washington'un tehditkar bir dil kullandığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirterek sert tepki göstermişti.



Kur şu dakikalarda 4.98 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 5.81 seviyesinde.