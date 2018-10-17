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Dolar alış satış son durum dolar TL karşısında düşmeye başladı dolar şuan ne kadar son dakika dolar kuru bugün

Türkiye’de yargılanan ABD’li ajan Brunson’un tahliye olmasından sonra ABD’nin üzerimize uyguladığı yüksek kurda birkaç gündür düşme söz konusu.Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

17 Ekim 2018 Çarşamba 09:18
Dolar alış satış son durum dolar TL karşısında düşmeye başladı dolar şuan ne kadar son dakika dolar kuru bugün

Türkiye’de yargılanan ABD’li ajan Brunson’un tahliye olmasından sonra ABD’nin üzerimize uyguladığı yüksek kurda birkaç gündür düşme söz konusu.  Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın mahkemede serbest bırakılmasının ardından devam eden iyimserlikle yönünü aşağı çeviren dolar/TL 5.70 seviyesinin altında. Bankalararası piyasada dolar/TL 5,67 civarında hareket ediyor. Kur, 10 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.6638'e kadar geriledi. Euro/TL de 6,55 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar pazartesi günü 5.75'e inmişti 

Pazartesi günü 5.7510 TL'ye kadar inen dolar Dolar/TL dün son dönemdeki volatilite de dikkate alındığında 5.7600 ile  5.8063 arasında oldukça dar bir bantta işlem görmüştü. Piyasalar için yeni eşik Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek hafta yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı olacak.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 09:18
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