Dolar şuan ne kadar? 15 Ağustos Çarşamba dolar güne nasıl başladı? Dolar kurunda son durum

Dolarda haraketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. BDDK ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası dolar düşüşe geçti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 15 Ağustos Çarşamba gününe 6,4354 seviyesinde başladı.

ABD resmen dolar üzerinden Türkiye'ye savaş açmış durumda. Türkiye olarak ABD'nin doları kullanarak Türkiye ekonomisini alt üst etme planı Türk milletinin dik duruşu sayesinde beltraf ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL oldu? Dolarda son durum ne? Dolar düştü mü? Dolar ne zaman düşer? Merkez Bankası dolara müdahale edecek mi?

Yaşanan sert inişler çıkışlar tüm ilginin dolara dönmesine neden olurken, şimdi herkes dolar kurunun önümüzdeki dönemde nereye gideceğini merak ediyor. Son birkaç hafta rekor üstüne rekor kıran dolar Türkiye'nin karşı hamleleri sayesinde düşüşe geçti. 15 Ağustos Çarşamba günü dolar alış 6,3744 satış 6,3840 seviyesinde işlem görmekte.