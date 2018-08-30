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Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar? 30 Ağustos Perşembe dolar kuru bugün

Dolarda haraketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Bayramdan önce BDDK ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası dolar düşüşe geçmişti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 30 Ağustos Çarşamba gününe 6,5 seviyesinde başladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:38
Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar? 30 Ağustos Perşembe dolar kuru bugün

Dolarda haraketlilik devam ediyor. Küresel güçlerin Türkiye’ye dolar üzerinden açtıkları ekonomik savaş piyasalarda dalgalanmaya devam ediyor. Bayramdan önce BDDK ve Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası dolar düşüşe geçmişti. Dolar güne nasıl başladı? Dolar 30 Ağustos Çarşamba gününe 6,5 seviyesinde başladı.

ABD resmen dolar üzerinden Türkiye'ye savaş açmış durumda. Türkiye olarak ABD'nin doları kullanarak Türkiye ekonomisini alt üst etme planı Türk milletinin dik duruşu sayesinde beltraf ediliyor. Peki dolar bugün kaç TL oldu? Dolarda son durum ne? Dolar düştü mü?

Dolar/TL, Zafer Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğu 30 Ağustos 2018 günü 6,52 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise uluslararası piyasada bu sabah 7,64'ten işlem görüyor. Dolar hafta başından bu yana 6.15 - 6.27 seviyeleri arasında hareket ediyordu.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 09:38
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