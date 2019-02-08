Dolar son durum 8 Şubat Cuma dolar ne kadar?

Dün 5,1938-5,2345 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 5,2158’den tamamlamıştı. Peki dolar bugün güne nasıl başladı? Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 08.40 itibarıyla alış 5,2682 satış 5,2715 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından önceki kapanışa göre değer artışıyla 5,2682'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 5,9680'den, sterlin/TL yüzde 0,02 düşüşle 6,8176'dan işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,03 azalışla 1,1430, dolar endeksi yatay seyirle 95,84 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Dolar son durum