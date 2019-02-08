0553 313 94 23

Dolar son durum 8 Şubat Cuma dolar ne kadar?

Dün 5,1938-5,2345 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 5,2158’den tamamlamıştı. Peki dolar bugün güne nasıl başladı? Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 08.40 itibarıyla alış 5,2682 satış 5,2715 seviyesinden işlem görüyor.

08 Şubat 2019 Cuma 08:45
Dolar son durum 8 Şubat Cuma dolar ne kadar?

Dün 5,1938-5,2345 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 5,2158’den tamamlamıştı. Peki dolar bugün güne nasıl başladı? Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 08.40 itibarıyla alış 5,2682 satış 5,2715 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından önceki kapanışa göre değer artışıyla 5,2682'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 5,9680'den, sterlin/TL yüzde 0,02 düşüşle 6,8176'dan işlem görüyor.  Avro/dolar paritesi yüzde 0,03 azalışla 1,1430, dolar endeksi yatay seyirle 95,84 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Dolar son durum

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 08:45
  1. Dolar son durum
  2. 8 Şubat cuma dolar ne kadar?
  3. Dolar güne nasıl başladı?
  4. dolar kaç tl
  5. 1 dolar ne kadar
  6. tcmb döviz kuru

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 23 eski polisten 17'si gözaltına alındı.
    1. FETÖ'nün emniyetteki mahrem..
    2. GÜNDEM/ 8 Şubat 2019
    3. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    4. Nilhan Osmanoğlu kimdir? Nilhan..
    5. Trump için süre doldu!
    6. Senatonun Trump yönetimine verdiği..
    7. 08.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    8. Dolar son durum 8 Şubat Cuma dolar ne..
    9. Bunu yapana 400 lira çocuk desteği
    10. Beyaz Saray önünde "Kaşıkçı" protestosu
    11. Seçmen listesi sorgulama 2019 YSK..
    12. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmura..
    13. Kara yollarında durum
    14. Venezuela'ya ABD'nin insani yardım..
    15. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    16. ABD'nin Türkiye'ye yaptığı tehdidin..
    17. Pompeo, Avrupa turuna çıkıyor
    18. 'Münbiç yol haritası ABD'nin YPG ile..
    19. Fransa'da muhaliflerden Macron'a..
    20. Kahramanmaraş'ın iki ilçesinde eğitime..
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Venezuela'da kriz derinleşiyor! Barikat kurdular
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Dünya devinde deprem! İstifa etti
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar
    Abdullah Gül sessizliğini bozdu: Çok tehlikeli bir ateşi körüklüyorlar

    Günün Karikatürü

    08 Şubat 2019
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Çipras'ın Türkiye ziyaretinin amacı belli oldu!
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu
    Fatih Erbakan'ın A-Takımı ve partinin sloganı belli oldu