Dolar son durum 5 Şubat Salı dolar ne kadar?

Dün 5,2066-5,2426 bandında yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 5,2175'ten tamamlamıştı. Peki dolar bugün güne nasıl başladı? Dolar/TL, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,2165 seviyesinden alıcı buluyor.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kaybıyla 5,2165'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 5,9660'tan, sterlin/TL yüzde 0,02 yükselişle 6,8085'ten işlem görüyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,03 azalışla 1,1430, dolar endeksi yatay seyirle 95,84 seviyesinde bulunuyor. Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.