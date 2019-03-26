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Dolar son durum 26 Mart Salı dolar ne kadar? Euro dolar fiyatları bugün ne kadar

Vatandaşlar Google üzerinden 'Canlı dolar kuru bugün ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Dolar düşüyor mu? Dolar düşmeye devam ettiği halde fırsatçılar marketlerde sebze ve meyvenin fiyatlarıyla oynamaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail'e peşkeş çekmesini içeren kararı imzalaması ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri vurması doları nasıl etkiledi? Peki dolar ne kadar? Dolar bugün de düştü mü? Piyasada dolar kaç TL?

26 Mart 2019 Salı 09:33
Dolar son durum 26 Mart Salı dolar ne kadar? Euro dolar fiyatları bugün ne kadar

Dolar düşüyor mu? Dolar düşmeye devam ettiği halde fırsatçılar marketlerde sebze ve meyvenin fiyatlarıyla oynamaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri'nin İsrail'e peşkeş çekmesini içeren kararı imzalaması ve İsrail'in Gazze'deki sivilleri vurması doları nasıl etkiledi? Peki dolar ne kadar? Dolar bugün de düştü mü? Piyasada dolar kaç TL?

Euro dolar fiyatları bugün ne kadar? Bireylerin ekonomide en çok araştırdığı konulardan birisi olarak öne çıkan euro ve dolar kuru fiyatları ile ilgili hareketlilikler yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde dolarda yaşanan yükselişin sebebinin döviz tuzağı olduğu belirlenmiş ve konuyla ilgili olarak BBDK soruşturma başlatmıştı. Milyonlarca vatandaş da canlı dolar kuru takibini gerçekleştirerek fiyatlara en güncel ve son dakika ulaşabilmenin peşinde. Bu bağlamda, 'Euro ve Dolar kuru bugün ne kadar ve kaç TL?' sorusu Google üzerinde cevabı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Haberimizin detaylarından 26 Mart 2019 Salı günü için son dakika euro ve dolar fiyatlarına ulaşabilir, canlı kur takibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Dolar ne kadar bügün?

Dolar - euro kaç TL? 26 Mart 2019'da dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dolar, 26 Mart 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,5895 lira seviyesinde yer alıyor. Saat 09.15 itibariyle euro 6,3345 lira, sterlin ise 07.3480 liradan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) enflasyon değerlendirmesi ve reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını, 5,25'in direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:33
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