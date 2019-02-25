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Dolar son durum 25 Şubat Pazartesi dolar ne kadar?

Dolarda son durum ne? Dolar kaç lira oldu? Dolar düşüyor mu? Dolar düşmeye devam ettiği halde fırsatçılar marketlerde sebze ve meyvenin fiyatlarıyla oynamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dolar kurunun inişe geçmesine rağmen sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin fırsatçıları eleştirmişti. Peki dolar ne kadar? Dolar bugün de düştü mü? Piyasada dolar kaç TL?

25 Şubat 2019 Pazartesi 09:00
Dolar son durum 25 Şubat Pazartesi dolar ne kadar?

Dolarda son durum ne? Dolar kaç lira oldu? Dolar düşüyor mu? Dolar düşmeye devam ettiği halde fırsatçılar marketlerde sebze ve meyvenin fiyatlarıyla oynamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, dolar kurunun inişe geçmesine rağmen sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin fırsatçıları eleştirmişti. Peki dolar ne kadar? Dolar bugün de düştü mü? Piyasada dolar kaç TL?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL geçen hafta 5.25 - 5.35 arasındaki dar bir bantta sık dalgalanmasının ardından kapanışı 5.32 dolaylarında yaptı. Fed tutanakları, TCMB'nin zorunlu karşılık hamlesi ve rand cephesinde gelişmelerle hareketli bir hafta yaşayan piyasalarda bu hafta veri akışı pek yoğun değil. Yeni haftanın ilk iş günü 25 Şubat sabahında dolar, uluslararası piyasada 5,3196 lira seviyesinde yer alıyor. Saat 08.17 itibariyle euro 6,0360, sterlin ise 6,9357 liradan işlem görüyor

İçeride çarşamba günü ekonomi güven endeksi, perşembe günü ise dış ticaret dengesi belli olacak. Dışarıda ise FED Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yarı yıl para politikası sunumu yapması bekleniyor. Kapalı olan hükümet nedeniyle açıklanamayacak büyüme rakamları da bu hafta belli olacak.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 09:00
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