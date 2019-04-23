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Seçim 2019 Sayfası

Dolar son durum 23 Nisan Salı dolar ne kadar?

Dolar düşüyor mu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası dolardaki dalgalı seyir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sürecinin bittiğini artık bundan sonra ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin sorunlarına odaklanılması gerektiğini vurgulamasının ardından gözler kabinede olacak. Zira önümüzdeki günlerde başta sebe ve meyve fiyatlarının aşağıya çekilmesine yönelik bir takım adımların atılacağı konuşuluyor. Vatandaş da bir yandan doların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki dolara ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? 23 Nisan Salı dolarda son durum ne? Dolar bugün de düştü mü? Piyasada dolar kaç TL?

23 Nisan 2019 Salı 08:44
Dolar son durum 23 Nisan Salı dolar ne kadar?

Dolar düşüyor mu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrası dolardaki dalgalı seyir devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sürecinin bittiğini artık bundan sonra ekonomi başta olmak üzere Türkiye’nin sorunlarına odaklanılması gerektiğini vurgulamasının ardından gözler kabinede olacak. Zira önümüzdeki günlerde başta sebe ve meyve fiyatlarının aşağıya çekilmesine yönelik bir takım adımların atılacağı konuşuluyor. Vatandaş da bir yandan doların ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki dolara ne kadar? Dolar kuru bugün ne kadar? 23 Nisan Salı dolarda son durum ne? Dolar bugün de düştü mü? Piyasada dolar kaç TL?

Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Geçen hafta başında yükselişe geçen dolar kuru haftayı 5,80 TL seviyelerinde tamamlamıştı.  Yeni haftanın ilk gününde dolar/TL, 5,84 civarında Euro/TL ise 6,55 seviyesinde işlem görmüştü. Peki 23 Nisan Salı dolar ne kadar? Küresel piyasalarda petrol fiyatları ise ABD’nin İran’dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle sert yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.4 yükselişle 74 dolara yaklaştı. Dolar/TLise bu sabah güne 5.8260/ 5.8306 seviyesinde başladı.

Petrol fiyatları doları etkiliyor

Uzmanlar, bugün Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını vurguladı. ABD'de yer alan haberlerin ardından artan petrol fiyatlarının Türk lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğuna değinen uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8450 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti. ABD basınındaki haberlere göre, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2 Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlardan muaf tuttuğu 8 ülke için petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor. Uzmanlar, ABD'nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini söyledi. 

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 08:44
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