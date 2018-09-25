Dolar son dakika düştü mü? Bugün ABD dolar kuru ne kadar? Piyasalarda son durum

ABD’nin Brunson krizini bahane ederek ekonomimize savaş açmasının etkileri halen devam ediyor. Uzun bir süredir 6 TL’nin üzerinde bulunan doların ateşeni düşürmek için Merkez Bankası birbiri ardına hamleler yaptı. Hükümet ise ekonomik programlar açıkladı. Uzmanlara göre doların düşmesi biraz zaman alacak ancak düşüş mutlaka gerçekleşecek. Peki 25 Eylül Salı dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, gelişmekte olan ülke para birimlerine girişler ve Türk bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle geriledi. Dolar dün haftaya 6,30'un üzerinde başlaması sonrasında yönünü aşağı çevirdi. Kur bu sabah 6,13'un altına gerilemesi sonrasında 6,11 civarında işlem görüyor. Euro/TL de 7,20'nin altında hareket ediyor.