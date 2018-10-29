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İşte son 2,5 ayın en düşük seviyesini gören dolarda son durum

Son 2,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, yüzde 1,5 değer kaybederek şu sıralar 5,55 TL'den işlem görüyor.

29 Ekim 2018 Pazartesi 16:06
İşte son 2,5 ayın en düşük seviyesini gören dolarda son durum

Geçen hafta, küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,87'ye kadar yükselen dolar, haftayı 5,59'dan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan dolar yüzde 1,5 değer kaybederek 5,50 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar şu sıralar ise 5,55 TL'den işlem görüyor.

Euro ve sterlinde son durum

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1 azalışla 6,3117, sterlin/TL de yüzde 0,9 değer kaybıyla 7,1051 seviyelerinden işlem görüyor.

Gözler Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda

Analistler, bugün yurt içi piyasaların Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kapalı olduğunu hatırlatarak, Avrupa piyasalarında risk iştahının artmasıyla TL'ye olan talebin arttığını kaydetti. Analistler, bu hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin takip edileceğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 16:06
  1. Amerika Birleşik Devletleri
  2. Avrupa
  3. TCMB
  4. ABD

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