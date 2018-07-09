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Dolar son 1 ayın en düşük seviyesine indi!

Dolar kuru, 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek 1 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. Euro kuru ise 5.31 TL'de hareket ediyor. Piyasalar, yeni kabinenin açıklanmasına odaklanmış durumda.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:31
Dolar son 1 ayın en düşük seviyesine indi!

Dolar kuru, küresel piyasalar ve seçim sonrası iyimserliğin desteğiyle 4.50 TL seviyesinde hareketini sürdürürken, piyasalar bu akşam açıklanacak yeni kabineyi izliyor. Dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde 4.5126 TL'ye kadar gerileyerek, 11 Haziran'dan beri en düşük seviyeyi gördü. Dolar, saat 12.59 itibarıyla 4.5153 TL'de hareket ederken; 5.3127 TL'ye kadar gerileyen Euro/TL aynı dakikalarda 5.3137 TL seviyesindeydi.

Dolar endeksi 0.20 düşüşle 93.55 seviyesinde bulunurken; euro/dolar paritesi 1.1768 seviyelerinde...

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 17.43'e seviyesinde bulunurken; 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.87 seviyesindeydi. 

Bankacılar kurda 4.50 TL ve 4.55 TL seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyelerden alımlar geldiğini, bunun altında kalıcılığın kolay olmayabileceğini belirtiyor. Bankacılar son dönemde döviz mevduatlarının bir kısmını TL'ye çeviren lokal yatırımcıların da 4.50 TL'li seviyelerden yeniden alıcı olup olmayacağının takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

YENİ KABİNEDEKİ İSİMLER İZLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 16.30'da TBMM genel kurulunda yemin edecek. Ardından ise saat 21.30'da düzenlenecek basın toplantısında yeni kabineyi açıklayacak.

Erdoğan hafta sonunda bu akşam açıklanacak kabinede TBMM'den de isimler olabileceğini belirtirken, yeni dönemde terörle mücadele ve ekonominin öncelikli konular arasında ilk sırada yer alacağını belirtti.

Piyasalar ise yeni sistemde bakanlıklara, kurullara hangi isimlerin getirileceği, ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olup olmayacağı, olursa hangi ismin bu görevi üstleneceğine odaklanmış durumda.

Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirterek, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Reuters'ta 26 Haziran'da yayınlanan bir haberde "Yatırımcılar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kabinede yeniden görev alıp almayacağını ve Maliye Bakanı Naci Ağbal veya eski bakan Ali Babacan gibi piyasa dostu isimlerin atanıp atanmayacağını görmek istiyorlar. Bu isimler pragmatik reformların gerçekleşme ihtimalinin arttığına işaret edebilir" denilmişti. 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:31
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