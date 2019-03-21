Dolar sert düştü! Altın fiyatları 3 haftanın en yüksek seviyesinde

Dolar/TL, dün Fed'in faizleri sabit tutmakla kalmayıp bu yıl artırım ihtimalini ortadan kaldırması ve 2020 yılına kadar sadece 1 faiz artırımı öngörmesiyle sert düştü.

Geçen haftada bu yana 5.45 - 5.50 TL arasında dalgalanan ve ocak ayındaki 5.25'li seviyeden kademeli olarak artan dolar/TL, Fed'in faiz kararı sonrası 5.47'den gece sığ piyasada 5.40'a kadar indi.

Euro, yen, sterlin, İsviçre frangı, Kanada doları, İsveç kronasından oluşan sepete karşın ABD dolarının değerini ölçen dolar endeksi (DXY) 86 puanın altına. Endeks bir dönem 97'yi geçmişti.

Mart başında Avrupa Merkez Bankası kararının ardından 1.11'lere dek inen euro/dolar paritesi kademeli artışına Fed kararı sonrası sıçramayla tepki verdi ve parite 1.13'lerden 1.14 üzerine çıktı.

Son 3 haftanın en yükseği

Doların değer kaybetmesiyle altının ons fiyatı ise 1300 dolardan 1318'e kadar çıkarak son 3 haftanın en yükseğine geldi.

21 Mart günü dolar/TL 5.43'e yakınsıyor. Euro ise TL karşısında dünkü 6.21'li seviyeleri koruyor. Brexit belirsizliğiyle sterlin ise 7.27'lerden 7.17'lere kadar geriledi.

Fed'in açıklamalarını piyasa beklentileriyle paralel gören uzmanlar, bilançonun kademeli olarak bitirileceği ve enflasyonda hedef göstergeden ortalama göstergenin baz alınacağının belirtilmesiyle genişlemeci politikaların önünün açılabileceği ve kararın Türkiye gibi gelişen piyasalar için olumlu olduğunu vurguluyor.

Piyasalar içeride ise Türkiye - ABD ilişkilerini ve seçim atmosferinde atılacak ekonomik adımları izliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Mart tarihinde bitecek ÖTV ve KDV indirimleri 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı.