Dolar savaşında biz ne yapacağız?

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşı ele alan Uzun, bir Japon öğrencinin hikayesini anlatarak bizlerin neler yapabileceğine değindi.



'DOLARIN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ...'



Doların yükselmesinin sebebinin Başkan Erdoğan'ın ülkeyi yönetememesinden doayı değil ABD'nin Erdoğan'ı yönetememesinden dolayı olduğunu belirten Uzun, kimsenin korkmaması gerektiğini söyledi.