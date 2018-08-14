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Dolar savaşında biz ne yapacağız?

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun'un sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, yükselen dolar kurunu ele aldı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:46

Türkiye Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomik savaşı ele alan Uzun, bir Japon öğrencinin hikayesini anlatarak bizlerin neler yapabileceğine değindi.

'DOLARIN YÜKSELMESİNİN SEBEBİ...'

Doların yükselmesinin sebebinin Başkan Erdoğan'ın ülkeyi yönetememesinden doayı değil ABD'nin Erdoğan'ı yönetememesinden dolayı olduğunu belirten Uzun, kimsenin korkmaması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:46
  1. abdurrahman uzun
  2. dolar

YORUM YAZ

  • musamusa2 sa önce
    bayram geliyor içmeyin coca cola..almayın amerikan ürünlerini..bak o zaman nasıl ite dönüyorlar
  • Hanifi GürHanifi Gür2 sa önce
    Muhteşem tespitleri var çok begeniyorum yorumlarını.
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